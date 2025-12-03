A Latina appuntamento con la ‘Magia del Natale’ e l’incantevole voce di Angela Piaf
Non è Natale se a scaldare le piazze non c’è la musica. Ed è per questo che anche a Latina farà tappa il progetto artistico e culturale ‘Angela Piaf e la Magia del Natale’. L’appuntamento è per lunedì 8 dicembre alle ore 16.30 in piazza del Popolo che diventerà per l’occasione un palcoscenico a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Giovedì 4 Dicembre l’appuntamento più caliente alla Terraza Latina di Su Entu! Una serata piena di energia, musica e tanto divertimento con una squadra d’animatori pronti a farvi scatenare sulla pista: Alex Lampis Liliana Rocco y Angy - facebook.com Vai su Facebook