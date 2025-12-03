A Latina appuntamento con la ‘Magia del Natale’ e l’incantevole voce di Angela Piaf

Latinatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è Natale se a scaldare le piazze non c’è la musica. Ed è per questo che anche a Latina farà tappa il progetto artistico e culturale ‘Angela Piaf e la Magia del Natale’. L’appuntamento è per lunedì 8 dicembre alle ore 16.30 in piazza del Popolo che diventerà per l’occasione un palcoscenico a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Latina Appuntamento 8216magia Natale8217