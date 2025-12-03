A La Volta Buona ospite spazientita con Balivo | Vi aspetto da due ore poi mi dite di non parlare di una cosa

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momento di polemica a La Volta Buona, nella puntata del 3 dicembre. Nonna Silvi, 84 anni, vincitrice del TikTok Awards come Creator dell'anno, ha perso la pazienza con Caterina Balivo: "Tutti mi chiamano per un'altra cosa che voi mi dite di non dire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

