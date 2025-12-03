A Ikea si sciopera | Stop di tutti i lavoratori il 5 dicembre

Open.online | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fallisce l’ennesimo tentativo, tra Ikea e i sindacati, di riaprire il tavolo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto dal 2019. Davanti a «un sistema premiante giudicato inaccettabile» Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs proclamano per il 5 dicembre uno sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori Ikea, con manifestazione e presidio davanti alla sede di Carugate (Milano). Le ragioni dei sindacati. «Ikea continua ad agire unilateralmente, peggiorando le condizioni di lavoro e ignorando gli impegni storici assunti con i dipendenti. Emblematico il recente divieto di accesso alla mensa per i part-time con pause ridotte, in contrasto con accordi e prassi consolidate da decenni. 🔗 Leggi su Open.online

