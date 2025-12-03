A Hillsborough morirono 97 persone e dopo 36 anni nessuno pagherà più Guardian
Trentasei anni, 97 morti, nessun colpevole. La pubblicazione del rapporto finale dell’Ufficio indipendente per la condotta della polizia (IOPC) sull’insieme delle indagini legate al disastro di Hillsborough chiude una storia infinita dolorosissima. Il documento, frutto di un lavoro durato oltre un decennio, riconosce che 12 ex agenti avrebbero dovuto rispondere di gravi illeciti, tra cui l’allora capo della polizia del South Yorkshire, Peter Wright. Ma i 36 anni trascorsi dalla tragedia del 1989 rendono ormai impossibile qualsiasi procedimento disciplinare: gli agenti sono tutti in pensione o, come Wright, deceduti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
