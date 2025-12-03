A Glasgow non si parla più inglese La Cei vuole farci fare la stessa fine

Laverita.info | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su «Avvenire», il presidente della Fondazione per la natalità, Gigi De Palo, contraddice la ragion d’essere del suo ente chiedendo più nuclei familiari immigrati. L’esito di politiche del genere è visibile in Scozia. Intervistato dal quotidiano della Conferenza episcopale italiana, Avvenire, il presidente della Fondazione per la natalità, Gigi De Palo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi giorni dalla chiusura della quinta edizione degli Stati generali della natalità, indicando quelle che a suo dire potrebbero essere ricette valide per contrastare la costante riduzione delle nascite da cui l’Italia è drammaticamente afflitta (nel solo mese di agosto del 2025 il calo è stato del 5,4% rispetto ai già deprimenti dati dello stesso mese del 2024: in cifre, 230. 🔗 Leggi su Laverita.info

a glasgow non si parla pi249 inglese la cei vuole farci fare la stessa fine

© Laverita.info - A Glasgow non si parla più inglese. La Cei vuole farci fare la stessa fine

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Glasgow Parla Pi249 Inglese