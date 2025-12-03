A Genova si celebra Babbo Natale per non offendere i musulmani ma il presepe è nel Corano

La sindaca di Genova ha deciso di interrompere la tradizione di esporre un presepe nel bellissimo atrio seicentesco del palazzo comunale e di sostituirlo con un villaggio di Babbo Natale. «Una scelta politica», sostiene l'assessore Tiziana Beghin, che evidentemente punta all'inclusione e a non urtare la sensibilità dei non credenti, in primis dei musulmani. Scandalo in città, naturalmente, e polemiche a cui partecipiamo volentieri, notando che la futura rivale di Elly Schlein non solo si accoda all'imperante ignoranza del politically correct, ma rende omaggio non all'inclusione, ma alla Coca Cola.

