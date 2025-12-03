A Frosinone arriva la Scuola Interforze per piloti di droni militari | operativa dal 2026 all’aeroporto Moscardini
Una nuova stagione si apre per l’aeroporto “Girolamo Moscardini” di Frosinone: dall’inizio del 2026 diventerà sede della nuova Scuola Interforze di Addestramento per piloti di droni militari, un polo nazionale dedicato alla formazione sui sistemi a pilotaggio remoto, sempre più centrali nella. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Cerchi un posto dove i bambini dai 3 ai 12 anni possano divertirsi a Natale a Frosinone? Da Happy Days arriva il #CampusNatalizio: giornate piene di giochi, attività creative e momenti speciali. I bambini si divertono e socializzano, mentre voi vi godete le fest - facebook.com Vai su Facebook
«A Frosinone la Scuola Interforze Droni» - Il trasferimento a Viterbo della scuola di volo dell’Aeronautica Militare segna per Frosinone la conclusione di un capitolo storico. Scrive ciociariaoggi.it