A Frosinone arriva la Scuola Interforze per piloti di droni militari | operativa dal 2026 all’aeroporto Moscardini

Frosinonetoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova stagione si apre per l’aeroporto “Girolamo Moscardini” di Frosinone: dall’inizio del 2026 diventerà sede della nuova Scuola Interforze di Addestramento per piloti di droni militari, un polo nazionale dedicato alla formazione sui sistemi a pilotaggio remoto, sempre più centrali nella. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

