A Francavilla una sfilata di moda e solidarietà per sostenere l’oncologia pediatrica
Si è svolta a Francavilla al Mare, nello Sporting hotel Villa Maria, una speciale sfilata di moda a sfondo solidale. Una passerella animata da stilisti del territorio e non, una sala gremita e una comunità lionistica compatta nell’obiettivo, ossia sostenere Agbe nei suoi progetti dedicati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
