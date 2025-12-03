A Fondi c’è Il Presepe della Memoria

Latinatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva a Fondi, all’interno del ricco programma di eventi di Bianco Natale, “Il Presepe della Memoria” una iniziativa promossa dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.Non si tratta di una semplice esposizione della natività. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

