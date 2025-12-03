A Fondi arriva il Villaggio di Babbo Natale per bambini e famiglie

Fondi, 3 dicembre 2025 – Piccola grande sorpresa dedicata ai bambini in arrivo nel cartellone promosso dal Comune di Fondi “Bianco Natale”. Dal 20 al 28 dicembre, tra piazza Municipio, piazza Alcide De Gasperi e via Padre Alessio Falanga prenderà forma un piccolo ma divertentissimo Villaggio di Babbo Natale, promosso proprio dal Comune con il contributo della Regione Lazio. Con lo sfondo delle suggestive luminarie natalizie, quest’anno a tema Polo Nord, l’anziano barbuto più amato dai bambini trascorrerà nove giorni a Fondi per incontrare grandi e piccini. Non solo le tradizionali slitta, casetta e postazione per imbucare le letterine ma un vero e proprio kids corner con attrazioni, musica, elfi, personaggi e tante attività come postazione truccabimbi, manipolazione di palloncini e baby dance. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it