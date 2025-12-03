A Fiumicino si respira Aria di Festa con il mercatino artigianale e tante iniziative

Fiumicino, 3 dicembre 2025 – È ufficialmente iniziato il periodo più atteso dell’anno e, con dicembre alle porte, in città si respira già “Aria di Festa”: così si chiama l’evento dell ‘Associazione Cuore di Cristiano che animerà il Salsedine Spazio Eventi nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 dicembre, con un programma ricco di appuntamenti dedicati a famiglie, bambini e appassionati di artigianato. Sarano presenti anche Colibrì, Laborastoria, Africa Sottosopra, Elvis e Cuore a Cuore. Dalle 10 alle 20, sarà possibile passeggiare tra il mercatino artigianale, scoprire creazioni uniche e partecipare a numerose attività pensate per tutte le età, a ll’insegna della condivisione e dello spirito natalizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it