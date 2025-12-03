a firenze un accordo per facilitare aggressione patrimoni illeciti

Firenze, 3 dicembre 2025 - Un memorandum operativo tra guardia di finanza della Toscana e procura della Corte di appello di Firenze sull'aggressione ai patrimoni illeciti. L'obiettivo, viene spiegato in una nota, è quello di garantire da parte delle fiamme gialle, in linea con le proprie competenze "avanzate forme di supporto all'autorità giudiziaria, con la finalità di assicurare la sistematica efficacia dei provvedimenti di confisca patrimoniale, anche una volta che si pervenga alla fase dell'esecuzione penale". E' stato istituito un tavolo tecnico di cui faranno parte il procuratore generale, l'avvocato generale e i sostituti addetti al settore delle esecuzioni penali della procura, il comandante e gli ufficiali del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

