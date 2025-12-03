A Firenze conferenza sul ritorno all' analogico in arti visive
Firenze, 3 dicembre 2025 - Il ritorno dell'analogico nella fotografia, nel cinema e nelle arti in generale sarà al centro della 14esima conferenza internazionale di The American University of Florence, realizzata in collaborazione con la Stony Brook University di New York. L'evento dal titolo 'The Renaissance of material media in photography, film, and beyond' è in programma il 5 dicembre a Firenze. Studiosi, artisti e ricercatori provenienti da diversi Paesi discuteranno come le tecniche tradizionali - dalla pellicola cinematografica ai processi fotografici storici - stiano trovando oggi un linguaggio ibrido, in dialogo con le tecnologie contemporanee. 🔗 Leggi su Lanazione.it
