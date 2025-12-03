A che ora OK Zeleznicar Lajkovac-Milano stasera in tv Champions League volley 2026 | programma canale streaming
La seconda giornata del girone C di Champions League porta la Numia Vero Volley Milano sul campo serbo dell’ OK Železni?ar Lajkovac, in un match che può già indirizzare il cammino europeo della squadra di Gaspari. Le serbe arrivano da un esordio complicatissimo: il 3-0 subito dall’Eczacibasi a Istanbul (25-12, 25-16, 25-17) ha mostrato il divario con le big del girone, ma il ritorno davanti al pubblico di Lajkovac promette un atteggiamento ben diverso. LA DIRETTA LIVE DI ZELEZNICAR-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 Milano, al contrario, ha cominciato il proprio percorso europeo nel migliore dei modi: 3-0 all’Olympiacos all’Opiquad Arena (25-18, 27-25, 25-16) e una prestazione solida in tutti i fondamentali. 🔗 Leggi su Oasport.it
