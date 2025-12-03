A che ora lo sci alpino oggi seconda prova discesa Beaver Creek 2025 | startlist tv pettorali degli italiani
Dopo un primo training ufficiale molto complicato a causa delle tante interruzioni provocate dalla scarsa visibilità e dalla neve caduta sul tracciato, oggi è in programma la seconda prova cronometrata di discesa a Beaver Creek (Stati Uniti) valevole come quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. Sulla ‘Birds of Prey’ andrà in scena un nuovo test per i discesisti del Circo Bianco in attesa delle gare veloci dei prossimi giorni, dopo che il fenomeno svizzero Marco Odermatt ha firmato il miglior tempo assoluto nel training di ieri davanti al canadese Brodie Seger e al francese Matthieu Bailet con l’azzurro Dominik Paris quinto e Florian Schieder nono. 🔗 Leggi su Oasport.it
