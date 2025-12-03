A che ora le finali di nuoto stasera in tv | programma 3 dicembre e azzurri in gara

Oggi, mercoledì 3 dicembre, assisteremo alla seconda giornata di semifinali e finali negli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), gli azzurri vorranno recitare un ruolo da protagonisti e, se possibile, andare ad aggiornare il medagliere che vede il Bel Paese in testa con 1 oro e 2 argenti, frutto delle super prestazioni delle 4×50 stile libero uomini e donne e di Simona Quadarella nei 400 sl. A dare il via alle danze, a partire dalle 19.00, sarà Silvia Di Pietro. La capitana della Nazionale punta a migliorare il proprio primato italiano e, perché no, fare un pensierino al podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

