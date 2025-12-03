A che ora il biathlon oggi in tv individuale 20 km Oestersund 2025 | programma tv startlist streaming

Oggi, mercoledì 3 dicembre, prosegue lo sviluppo dell’Opening stagionale della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oestersund, in Svezia, messe alle spalle le prime due giornate dedicate alle prove a squadre e la 15 km individuale femminile, sarà di scena la 20 km individuale maschile, la cui partenza è prevista alle 15.30. La gara sui quattro poligoni sarà un bel banco di prova per gli atleti, costretti a far fronte alle difficoltà del tracciato e nello stesso tempo a dover gestire eventuali influenze degli agenti atmosferici nelle sessioni di tiro. Aspetti che hanno fatto la differenza nell’individuale di ieri tra le donne, vinta in maniera inaspettata e straordinaria da Dorothea Wierer. 🔗 Leggi su Oasport.it

