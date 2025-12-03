A che ora il biathlon oggi in tv individuale 20 km Oestersund 2025 | programma startlist streaming

Oggi, mercoledì 3 dicembre, prosegue lo sviluppo dell’Opening stagionale della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oestersund, in Svezia, messe alle spalle le prime due giornate dedicate alle prove a squadre e la 15 km individuale femminile, sarà di scena la 20 km individuale maschile, la cui partenza è prevista alle 15.30. LA DIRETTA LIVE DELL’INDIVIDUALE MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.30 La gara sui quattro poligoni sarà un bel banco di prova per gli atleti, costretti a far fronte alle difficoltà del tracciato e nello stesso tempo a dover gestire eventuali influenze degli agenti atmosferici nelle sessioni di tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora il biathlon oggi in tv, individuale 20 km Oestersund 2025: programma, startlist, streaming

Leggi anche questi approfondimenti

Prosegue la tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Östersund ? Oggi sono di scena le donne nella prova individuale, appuntamento alle 15:30 su Discovery + ? #Biathlon - facebook.com Vai su Facebook

Prosegue la tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Östersund ? Oggi sono di scena le donne nella prova individuale, appuntamento alle 15:30 su Discovery + ? #Biathlon Vai su X

A che ora il biathlon oggi in tv, individuale 20 km Oestersund 2025: programma, tv, startlist, streaming - Oggi, mercoledì 3 dicembre, prosegue lo sviluppo dell'Opening stagionale della Coppa del Mondo di biathlon 2025- Lo riporta oasport.it

Su che canale vedere il biathlon oggi in tv, individuale 15 km Oestersund 2025: programma, startlist, streaming - 30, andrà in scena, nell'ambito della prima tappa della Coppa del Mondo 2025- Secondo oasport.it

LIVE! Biathlon, martedì 2 dicembre, Individuale femminile, diretta e aggiornamenti: Italia con Wierer, Vittozzi, Carrara, Comola, Auchentaller - Oggi spazio all'Individuale femminile (prova su 15km, quattro poligoni). Segnala eurosport.it

Biathlon, il calendario e il programma della stagione 2025-2026: quando e dove vedere le gare - In Svezia, a Oestersund, inizia la stagione che avrà il suo clou a Milano Cortina 2026. today.it scrive

Biathlon, staffetta mista a Oestersund (Svezia): Italia 2^, vince la Francia - Dopo quello nella staffetta femminile, è un'altra staffetta (questa volta mista) a salire ancora ... Da sport.sky.it