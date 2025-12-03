A Casteldaccia si ricorda padre Ignazio Modica il giovane sacerdote assassinato dalla mafia nel 1921

A Casteldaccia, tra silenzi e resistenze, c’è una storia che torna a farsi sentire. È la vicenda di padre Ignazio Modica, il giovane sacerdote assassinato dalla mafia il 4 dicembre 1921. Per anni il suo nome è rimasto affidato a poche testimonianze, sussurrato più che ricordato. Oggi, però. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Atmosfera, eleganza e sapori che scaldano il cuore. Benvenuti al nostro Natale, vi aspettiamo per celebrarlo insieme! L’Agorà, Via Sabotino 38, Casteldaccia - facebook.com Vai su Facebook

Strage di Casteldaccia, chiuse le indagini: sei indagati per omicidio colposo e lesioni gravissime - La Procura di Termini Imerese ha concluso le indagini sulla tragedia di Casteldaccia che causò la morte di cinque operai in una vasca di liquami. Scrive ilfattoquotidiano.it