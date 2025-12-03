A Casteldaccia si ricorda padre Ignazio Modica il giovane sacerdote assassinato dalla mafia nel 1921

Palermotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casteldaccia, tra silenzi e resistenze, c’è una storia che torna a farsi sentire. È la vicenda di padre Ignazio Modica, il giovane sacerdote assassinato dalla mafia il 4 dicembre 1921. Per anni il suo nome è rimasto affidato a poche testimonianze, sussurrato più che ricordato. Oggi, però. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

casteldaccia ricorda padre ignazioStrage di Casteldaccia, chiuse le indagini: sei indagati per omicidio colposo e lesioni gravissime - La Procura di Termini Imerese ha concluso le indagini sulla tragedia di Casteldaccia che causò la morte di cinque operai in una vasca di liquami. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Casteldaccia Ricorda Padre Ignazio