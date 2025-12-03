A Carpi un appartamento per l’autonomia di ragazzi con disabilità

È stato inaugurato oggi, mercoledì 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’appartamento che consente a sei ragazzi e ragazze con lieve disabilità di realizzare il desiderio di uscire dalla casa di famiglia e di vivere in autonomia.Al taglio del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

