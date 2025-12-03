80' s Connection in concerto al ' James Joyce'

Cataniatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento con la musica anni '80 al 'James Joyce' (Via Montesano 46 a Catania) il prossimo 5 dicembre 2025 con l'esibizione dal vivo degli 80's Connection. Ingresso libero. . 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

80's Connection in concerto al 'James Joyce' - Appuntamento con la musica anni '80 al 'James Joyce' (Via Montesano 46 a Catania) il prossimo 5 dicembre 2025 con l'esibizione dal vivo degli 80's Connection. Si legge su cataniatoday.it

Concerto di Freakybea e degli 80’s Trash - Stasera alle 22 sul palco di Eliopoli Summer appuntamento musicale da non perdere con i più grandi successi degli anni ‘80. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: 80 S Connection Concerto