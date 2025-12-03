80' s Connection in concerto al ' James Joyce'
Appuntamento con la musica anni '80 al 'James Joyce' (Via Montesano 46 a Catania) il prossimo 5 dicembre 2025 con l'esibizione dal vivo degli 80's Connection. Ingresso libero. . 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
