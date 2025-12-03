5 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 5 dicembre è il 339º giorno del calendario gregoriano. Mancano 26 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Dicembre imbacuccato grano assicurato.Oroscopo del 5 dicembre 2025 – VenerdìLe previsioni dell’Intelligenza Artificiale: amore, lavoro, saluteARIETEAmore – Giornata di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
5 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Scomparsi oggi 1791 – Wolfgang Amadeus Mozart: Compositore austriaco di genio assoluto, autore di opere immortali come Il Flauto Magico, Don Giovanni e Requiem. Scrive veronasera.it
