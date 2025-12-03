4×50 mista misti dopo l’oro agli Europei | Felicissimi per la vittoria serviva riscatto

Oasport.it | 3 dic 2025

Si chiude in bellezza la seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta per la Nazionale italiana. Gli azzurri infatti hanno conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 4×50 mista misti beffando con il tempo di 1:36.09 (record dei campionati) di soli nove centesimi i Paesi Bassi. Andiamo a leggere le parole degli azzurri. Francesco Lazzari: “Sono contento del tempo che ho fatto. Buono anche in previsione di sabato e per domani che avrò il 100”. Simone Cerasuolo: “Contentissimo per l’oro, sono contento di aver vinto. Esistono anche le medaglie di legno e a questo giro è toccata a me”.  Silvia Di Pietro: “Siamo contenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

4×50 mista misti dopo l'oro agli Europei: "Felicissimi per la vittoria, serviva riscatto"

