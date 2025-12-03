4di Sera Ceccardi demolisce il Pd | Persone come la Albanese
"Condanno le violenze, lo ho anche scritto. Ma condanno anche voi giornalisti, c'è una stampa che con la politica si è scollata dal basso". Le parole più che ambigue di Francesca Albanese sul blitz degli antagonisti di sinistra nella redazione de La Stampa tiene ancora banco anche a 4 di Sera, il programma dell'access prime time di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Lunedì sera tra gli ospiti c'è Paolo Cento, storico rappresentante dei verdi e della sinistra radicale italiana: "Basta mettere sul patibolo Francesca Albanese, basta una campagna di stampa anche un po' fastidiosa", tuona l'ex parlamentare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
