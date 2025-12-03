400mila euro annui stimati
FOLIGNO Anche a Foligno i turisti dovranno pagare l’ imposta di soggiorno. Ad approvare l’atto a maggioranza con 13 voti favorevoli, dopo il passaggio in prima commissione, è stato il consiglio comunale nell’ultima seduta della settimana scorsa. Via libera anche al regolamento proposto dall’amministrazione comunale. Si tratta di una tassa di scopo e come gli altri Comuni anche quello di Foligno destinerà i proventi alla promozione turistica e alla riqualificazione del patrimonio artistico culturale. L’ente pubblico conta di incassare circa 400mila euro l’anno con le tariffe che in base alla tipologia della struttura recettiva e alla classe di merito attribuita dalle stelle dovrebbero variare tra uno e due euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
