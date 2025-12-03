35° Anniversario della Strage del Salvemini

Sono tante le iniziative di ricordo e riflessione in occasione del 35° anniversario della Strage del Salvemini (6 dicembre 1990 – 6 dicembre 2025), che termineranno sabato 14 dicembre. Eventi promossi dall’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno, con il contributo della Regione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

6 dicembre 1990 – 6 dicembre 2025 35° Anniversario della Strage del Salvemini di Casalecchio di Reno - “35 anni di memoria, impegno civile, solidarietà, per la giustizia sociale e la pace”, è questo il titolo delle iniziative di ricordo e riflessione in occasione del 35° anniversario della Strage del S ... Lo riporta renonews.it

Sasso Marconi celebra il 35° anniversario della Strage del Salvemini - Era il 6 dicembre 1990 quando un aereo militare in avaria, abbandonato dal pilota, precipitava sulla succursale dell’Istituto Tecnico ... Come scrive sassuolo2000.it