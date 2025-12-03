35° Anniversario della Strage del Salvemini

Bolognatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tante le iniziative di ricordo e riflessione in occasione del 35° anniversario della Strage del Salvemini (6 dicembre 1990 – 6 dicembre 2025), che termineranno sabato 14 dicembre. Eventi promossi dall’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno, con il contributo della Regione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

