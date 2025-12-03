3 dicembre | la Madonna delle Vittorie guarisce una delle più grandi Sante della storia
Per intercessione della Madonna delle Vittorie una delle più grandi sante della Cristianità guarì da una misteriosa malattia. Ma questa miracolosa guarigione non è stata l’unico prodigio legato a Nostra Signora delle Vittorie. A Parigi, vicino alla stazione Bourse della metropolitana, si trova la basilica di Nostra Signora delle Vittorie (Notre-Dame-des-Victoires). La chiesa risale al. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Scopri altri approfondimenti
Il fuoco che incanta il Natale Il 7 dicembre, alle ore 18.30, in Piazza Madonna del Rosario, la magia delle feste si accenderà grazie al Fireshow di Miriam, una straordinaria artista del fuoco che trasformerà la piazza in un teatro di luce, movimento e meravig - facebook.com Vai su Facebook
3 dicembre: la Madonna delle Vittorie guarisce una delle più grandi Sante della storia - Grazie all'intercessione della Madonna delle Vittorie una delle più grandi sante della storia guarì da una misteriosa malattia. Riporta lalucedimaria.it