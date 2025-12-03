28 Anni Dopo | Il Tempio delle Ossa – Online il nuovo trailer!
Dopo il successo strepitoso di 28 Years Later, che ha segnato un ritorno terrificante e profondo nel mondo infetto dal virus della Rabbia creato da Danny Boyle e Alex Garland, il franchise post-apocalittico si espande. L’attesissimo sequel 28 Years Later: The Bone Temple, diretto dalla regista di Candyman Nia DaCosta, con la produzione di Boyle e la sceneggiatura di Garland, ha appena rilasciato un nuovo intenso trailer che sta facendo parlare tutti. Il Nuovo Trailer Aumenta l’Intensità. Mentre il primo teaser era ricco di atmosfera, questo trailer ufficiale di The Bone Temple offre uno sguardo molto più sostanzioso sulla trama e sui personaggi chiave. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
