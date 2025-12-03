28 Anni Dopo | Il Tempio delle Ossa il villain da brividi di Jack O’Connell al centro del nuovo trailer

Brividi, azione e colpi di scena nel nuovo trailer italiano del secondo capitolo della trilogia horror di Alex Garland al cinema dal 15 gennaio; stavolta alla regia troviamo Nia DaCosta. Facciamo una conoscenza più approfondita dei villain Sir Jimmy Crystal nel nuovo trailer italiano di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, secondo capitolo della nuova trilogia horror di Alex Garland diretto Nia DaCosta, che succede a Danny Boyle, qui solo in veste di produttore. A dar vita all'istrionico e minaccioso Sir Jimmy Crystal, protagonista del trailer a fianco di Ralph Fiennes, è Jack O'Connell. Fnno parte del cast anche Erin Kellyman, Emma Laird e Maura Bird, con Chi Lewis-Parry di ritorno nel ruolo del leader degli infetti noto come Samson, a fianco di Alfie Williams (Spike), e Cillian Murphy . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

