28 Anni Dopo | Il Tempio delle Ossa | Il nuovo trailer italiano
Sony Pictures ha svelato il nuovo trailer di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, secondo atteso capitolo della nuova trilogia horror. In arrivo nelle sale italiane dal 15 gennaio 2026, “ Il Tempio delle Ossa ” è tornato ad inquietare il popolo della rete con un nuovo trailer ricco di sequenze inedite. Come noto, un terzo capitolo è nei piani della Sony Pictures, e sarà interessante capire se nelle prossime settimane saranno diffuse le prime informazioni in merito. Il Tempio delle Ossa proseguirà – ed amplierà – la narrazione del film uscito nelle sale lo scorso 18 giugno, ma questa volta sotto la regia di Nia DaCosta, con Alex Garland come sceneggiatore e Danny Boyle come produttore. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Argomenti simili trattati di recente
Il ragazzo morì 9 giorni dopo aver mangiato in un locale "all you can eat" del Vomero: due anni e sei mesi di reclusione al titolare. A parere della Procura di Napoli il decesso per miocardite collegato alla salmonellosi contratta dopo il pasto - facebook.com Vai su Facebook
Dopo 13 anni di ricerche nella giungla tropicale di Sumatra, un gruppo di biologi è finalmente riuscito trovare la Rafflesia hasseltii, una delle piante parassite più rare e maleodoranti del mondo. Il video della scoperta mostra l’emozione del conservazionista in Vai su X
28 Anni Dopo: Il Tempio di Ossa, il poster annuncia l'arrivo del trailer! - Il nuovo sequel di 28 Anni Dopo si prepara a sorprendere i fan: il poster rivela i protagonisti e anticipa l'arrivo del secondo trailer. Come scrive cinema.everyeye.it
28 anni dopo: in 4K UHD il mondo post-apocalittico di Danny Boyle è ancora più terrificante - 76:1 e soprattutto la regia di Danny Boyle con il suo ritmo mozzafiato, i zoom repentini e i frequenti utilizzi della ... Scrive movieplayer.it
Ricerca: «recensioni 28 anni dopo» - Attore, regista e produttore, era considerato uno dei volti più riconoscibili del cinema americano dagli anni Sessanta in poi. Si legge su fantascienza.com