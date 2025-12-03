28 Anni Dopo | Il Tempio delle Ossa | Il nuovo trailer italiano

Sony Pictures ha svelato il nuovo trailer di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, secondo atteso capitolo della nuova trilogia horror. In arrivo nelle sale italiane dal 15 gennaio 2026, “ Il Tempio delle Ossa ” è tornato ad inquietare il popolo della rete con un nuovo trailer ricco di sequenze inedite. Come noto, un terzo capitolo è nei piani della Sony Pictures, e sarà interessante capire se nelle prossime settimane saranno diffuse le prime informazioni in merito. Il Tempio delle Ossa proseguirà – ed amplierà – la narrazione del film uscito nelle sale lo scorso 18 giugno, ma questa volta sotto la regia di Nia DaCosta, con Alex Garland come sceneggiatore e Danny Boyle come produttore. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

