18enne scappato da campo rom a Roma testimone choc | È stato il nonno a legarlo e picchiarlo ha fatto bene si drogava – VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo del campo rom da cui è scappato il 18enne ha difeso l'operato del nonno: "Vedi tuo nipote che va a drogarsi e non lo picchi? Lo lasci così? Non puoi lasciarlo così. Se fossi stato nei panni del nonno avrei pensato: 'Meglio legarlo io che qualcuno lo ammazza'" Sulla vicenda del 18enne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 18enne scappato da campo rom a Roma, testimone choc: “È stato il nonno a legarlo e picchiarlo, ha fatto bene, si drogava” – VIDEO

