18enne scappato da campo rom a Roma testimone choc | È stato il nonno a legarlo e picchiarlo ha fatto bene si drogava – VIDEO

Un uomo del campo rom da cui è scappato il 18enne ha difeso l'operato del nonno: "Vedi tuo nipote che va a drogarsi e non lo picchi? Lo lasci così? Non puoi lasciarlo così. Se fossi stato nei panni del nonno avrei pensato: 'Meglio legarlo io che qualcuno lo ammazza'" Sulla vicenda del 18enne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 18enne scappato da campo rom a Roma, testimone choc: “È stato il nonno a legarlo e picchiarlo, ha fatto bene, si drogava” – VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

Un 18enne di origine tunisina, dopo avere violato l'alt imposto dalla polizia per un controllo, ieri sera, in zona Cirenaica a Bologna, è scappato a bordo di un monopattino elettrico 'truccato'. Ha percorso la strada superando gli 80 chilometri orari e durante la - facebook.com Vai su Facebook

Roma, 18enne legato e seminudo fugge da un campo rom - Il ragazzo, recuperato dai soccorritori alle 4 di oggi in via Salvati, ha dichiarato di essere stato sequestrato e di sentirsi in grave pericolo Scalzo, spaventato e quasi senza vestiti. Scrive tg24.sky.it

Legato mani e piedi, terrorizzato e seminudo: giallo sul sequestro al campo rom. Cosa ha raccontato - Seminudo sul ciglio della strada, legato con mani e piedi stretti da fascette da elettricista. Scrive iltempo.it

Roma, legato e seminudo in fuga dal campo rom: 18enne salvato dai vigili urbani - Saltellava, con mani e piedi legate con fascette da elettricista, in via Salviati a Roma. Segnala msn.com

Roma, legato e seminudo in fuga dal campo rom: 18enne salvato dalla Polizia Locale - Il ragazzo ha rivolto agli agenti una disperata richiesta di aiuto, spiegando che alcuni abitanti del campo volevano ucciderlo ... Riporta affaritaliani.it

Roma, in fuga da campo rom legato e seminudo: salvato un 18enne - A Roma un ragazzo di circa 18 anni è stato salvato dagli agenti della Polizia Locale dopo essere stato trovato in strada legato, scalzo e seminudo, mentre tentava di scappare dal campo rom di via Salv ... Segnala msn.com

Trovato legato e seminudo dopo essere scappato da un campo rom, viene salvato dalla Polizia Locale di Roma Capitale - Alla vista degli agenti, il ragazzo ha lanciato una disperata richiesta di aiuto, raccontando di essere riuscito a fuggire da alcuni individui che lo avrebbero sequestrato e minacciato di morte ... Come scrive castellinotizie.it