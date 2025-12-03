160 quintali di arance rubate colpita la cooperativa che rifornisce unicoop firenze

Firenze, 3 dicembre 2025 – Nuovi furti di arance ai danni della cooperativa Valle del Marro Libera Terra. In pochi giorni sono stati sottratti circa 160 quintali di agrumi destinati anche ai punti vendita di Unicoop Firenze. Un episodio che arriva dopo gli incendi estivi e altri danneggiamenti, mettendo nuovamente sotto pressione il lavoro della realtà calabrese attiva sui terreni confiscati alla ‘ndrangheta. Dopo gli incendi, i furti di arance. Solidarietà di Unicoop Firenze alla cooperativa Valle del Marro Libera Terra Sostegno alla cooperativa. Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie esprimono la loro piena solidarietà alla cooperativa Valle del Marro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

