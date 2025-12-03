15.000 euro per una impepata di cozze | un prezzo mai visto pagato in Italia
Una donna ha ordinato in un ristorante italiano un’impepata di cozze, che alla fine è costata ben quindicimila euro. La vicenda è finita davanti alla Corte d’Appello Cosa c’è di peggio che presentarsi in un ristorante, ordinare il proprio piatto preferito e non riuscire a gustarlo? Semplice, doverlo pagare una cifra spropositata. La storia accaduta in Italia e salita agli onori della cronaca, è davvero incredibile. La protagonista, una donna che si trovava in villeggiatura a Rimini, aveva deciso di concedersi un pranzo in un ristorante molto conosciuto e apprezzato per i suoi piatti a base di pesce. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Scivola sull'impepata di cozze al ristorante - Sarà risarcita con 15mila euro. La sentenza - facebook.com Vai su Facebook
Il sugo dell'impepata di cozze è pericoloso, io lo dico per voi, state attenti. Soprattutto con la scarpetta... Vai su X
Scivola sull’impepata di cozze rovesciata dalla cameriera e si taglia il mento: ristorante condannato a risarcirla con 15 mila euro - Cliente cade su una pozza di sugo non pulito, si ferisce il mento e ottiene il risarcimento in appello per danno permanente al viso ... ilfattoquotidiano.it scrive
Cliente del ristorante scivola sul sugo dell'impepata di cozze: lesioni permanenti al volto. Maxi condanna per il ristoratore - La ragazza aveva riportato un taglio in viso, con una cicatrice, dopo essere finita a terra a causa di una macchia di unto sul pavimento ... Da today.it
Rimini, cliente scivola sul sugo delle cozze e cadendo si ferisce al mento: «Le rimarrà la cicatrice, i titolari devono risarcirla con 15.000 euro» - La sentenza della corte d'Appello di Bologna; «Il condimento era caduto a una cameriera e bisognava adoperarsi per avvertire i clienti del pericolo» ... Riporta msn.com
Scivola sul sugo delle cozze: ristorante di Rimini condannato a pagare 15 mila euro - Era entrata in un noto ristorante di Rimini per una serata tranquilla, ma ne era uscita in ambulanza dopo essere finita a terra scivolando su una pozza di ... Riporta chiamamicitta.it
Scivola sul sugo di cozze, risarcimento triplicato: ottiene 15mila euro - Una cliente di un ristorante, rimasta ferita, riceve migliaia di euro dopo la decisione della Corte d’Appello che ha attribuito la colpa al locale ... Lo riporta msn.com