Una donna ha ordinato in un ristorante italiano un’impepata di cozze, che alla fine è costata ben quindicimila euro. La vicenda è finita davanti alla Corte d’Appello Cosa c’è di peggio che presentarsi in un ristorante, ordinare il proprio piatto preferito e non riuscire a gustarlo? Semplice, doverlo pagare una cifra spropositata. La storia accaduta in Italia e salita agli onori della cronaca, è davvero incredibile. La protagonista, una donna che si trovava in villeggiatura a Rimini, aveva deciso di concedersi un pranzo in un ristorante molto conosciuto e apprezzato per i suoi piatti a base di pesce. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - 15.000 euro per una impepata di cozze: un prezzo mai visto, pagato in Italia