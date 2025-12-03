? LIVE! Atalanta-Genoa tutti gli aggiornamenti in diretta | le formazioni ufficiali

Atalanta-Genoa (calcio d’inizio 15.00). Marcatori: – Atalanta (3-4-3): Sportiello; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Kamaldeen. A disp. Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Scalvini, Ahanor, Bernasconi, Musah, Brescianini, Ederson, Samardzic, Maldini, Lookman, Krstovic. All. Palladino Genoa (3-5-2): Siegrist; Norton-Cuffy, Otoa, Vasquez; Ellertson, Frendrup, Stanciu, Masini, Carboni; Ekhator, Fini. A disp. Leali, Sommariva, Ostigard, Marcandalli, Martin, Thorsby, Onana, Cuenca, Venturino, Messias, Vitinha, Colombo, Ekuban. All. De Rossi Arbitro: Perri Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti in diretta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

