? Rocío Muñoz Morales | Gossip sul Nuovo Amore Dopo Raoul Bova

Chi è Vittorio Chini il manager che starebbe frequentando Rocío Muñoz Morales Secondo indiscrezioni, l’attrice Rocío Muñoz Morales non sarebbe più single e starebbe frequentando il manager Vittorio Chini, ritrovando la serenità dopo la fine della relazione con Raoul Bova. Dopo mesi di gossip sulla vita privata di Raoul Bova e la sua presunta relazione . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Rocío Muñoz Morales: Gossip sul Nuovo Amore Dopo Raoul Bova

Scopri altri approfondimenti

“Dopo Raoul Bova c’è lui” Rocío Muñoz Morales, il gossip sul nuovo presunto compagno >> https://buff.ly/LU3GVAM Vai su Facebook

Rocìo Muñoz Morales: «Madrina a Venezia? Sono ben allenata, come con il gossip...» - Il primo red carpet, quello dell'inaugurazione in programma dopodomani sera, lo farà con mamma e papà sbarcati al Lido direttamente da Madrid. Come scrive ilmessaggero.it

Raoul Bova, Rocio Muñoz Morales, gli audio e gli avvocati: quando il gossip rovina la vita privata - Intesa, a propria volta, come la tendenza a mantenere riservati alcuni aspetti della propria vita privata. Segnala quotidiano.net

Rocio Muñoz Morales, crisi con Raoul Bova: il gossip "a volte ci azzecca" - Ospite del nuovo programma di Alessia Marcuzzi, Obbligo o verità, l'attrice Rocio Muñoz Morales ha parlato anche del suo rapporto con Raoul Bova e, in particolare, delle continue voci di presunte ... Scrive gazzetta.it

Raoul Bova, il gossip diventa un giallo: chi c’è dietro la rottura con Rocío Muñoz Morales e i messaggi di ricatto - Dalla rottura con Rocío Muñoz Morales alla relazione con la giovane modella Martina Ceretti, fino all’inchiesta per tentato ricatto: la vita privata dell’attore finisce nel mirino della Procura Dalla ... Da panorama.it

Rocio Munoz Morales sui gossip: “Alcune volte ci azzeccano, ma ingigantiscano e colorano la realtà” - Ospite di Obbligo o Verità, Rocio Morales ha spiegato cosa pensa del gossip: “A volte ci azzeccano, però colorano e ingigantiscono”. Come scrive fanpage.it

"Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono in crisi": dopo il gossip arriva la risposta dell'attrice - Da giorni circolano insistenti voci su una crisi tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova. Lo riporta movieplayer.it