? Belve | Le Pagelle dell’Ultima Puntata 2 Dicembre 2025

Stefania Sandrelli iconica nel racconto del grande amore con Gino Paoli, Maria De Filippi commossa per Costanzo e la “sabrinite” di Sabrina Salerno. La Fagnani chiude una stagione di successo. Belve: l’ultima puntata della stagione su Rai 2, condotta da Francesca Fagnani, ha visto un parterre di ospiti di alto livello, inclusa un’inedita intervista a . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Belve: Le Pagelle dell’Ultima Puntata (2 Dicembre 2025)

