A Cologno Monzese non hanno dubbi: Samira Lui è la rivelazione televisiva dell’anno. Il suo percorso accanto a Gerry Scotti nella rinnovata Ruota della Fortuna ha convinto tutti, non solo per presenza scenica e simpatia, ma anche per una naturalezza inaspettata nella conduzione. E ora, secondo insistenti indiscrezioni, sarebbe pronta per il grande salto: prendere le redini di uno dei programmi più iconici della storia Mediaset, Ok, il prezzo è giusto!. Il ritorno di un cult. Dopo il successo della nuova Ruota, Pier Silvio Berlusconi sembra deciso a riportare in casa Mediaset un altro celebre game show che ha segnato un’epoca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - ?"Ok, il prezzo è giusto!” Iva Zanicchi sostituita? Il nome che gira a Mediaset