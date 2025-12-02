Ztl estesa bus gratuiti e tram di nuovo regolari | la mobilità a Roma sotto Natale

Roma, 2 dicembre 2025 – Presentato il piano degli interventi sulla mobilità programmati in occasione delle prossime festività natalizie. Il servizio tram torna regolare. Tante le novità previste, illustrate nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, a cominciare dal ritorno alla regolarità del servizio tram sull’intera rete, a partire dall’8 dicembre, dopo la fine dei lavori effettuati da Anas sulla tangenziale che impedivano l’uscita dei convogli dai depositi di Prenestina e Porta Maggiore. Bus gratuiti. Dal 6 dicembre tornano anche quest’anno, accanto al potenziamento del servizio bus verso il centro e delle Metro A e BB1, le linee bus gratuite Free 1 e Free 2 con frequenze di 10 minuti: la prima che va dalla stazione Termini a Largo Chigi, la seconda da Piazzale dei Partigiani a Largo Chigi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

