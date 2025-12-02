Zootropolis 2 da record

Clamoroso al Cibali. Il botteghino, improvvisamente, si ridesta, con un +78% rispetto a sette giorni prima, trascinato dall'esordio boom di Zootropolis 2 (voto 6,5). Il cartone animato della Disney ha incassato, da noi, 5.064.331 euro (che diventano 5.595.698 considerando anche il mercoledì del debutto), ma, soprattutto, ha messo in cassa, nel mondo, 556.400.000 dollari, record assoluto, per un film di animazione. Insomma, l'insolita coppia di poliziotti antropomorfa, composta da Judy e Nick, incanta in una sceneggiatura perfetta, che padroneggia divertimento e azione, seducendo anche i genitori al seguito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Zootropolis 2" da record

News recenti che potrebbero piacerti

Perchè Zootropolis 2 ha fatto il record al botteghino? - facebook.com Vai su Facebook

Alle 14:00, assieme a Filippo Effe, parleremo di: - Incassi: Zootropolis 2 da record assoluto! - Deadpool & Wolverine è stato un flop? - Stranger Things 5: la valutazione di Rotten Tomatoes! - Stranger Things 5 Volume 1: la recensione! youtube.com/live/oQ8YC Vai su X

"Zootropolis 2" da record - Il botteghino, improvvisamente, si ridesta, con un +78% rispetto a sette giorni prima, trascinato dall'esordio boom di Zootropolis 2 (voto 6,5). Lo riporta ilgiornale.it

Zootropolis 2 apre col botto negli USA, debutto da 5 milioni in Italia: tutti i record del sequel Disney - Tutti pazzi per il sequel della buddy comedy animata targata Disney, che infrange record in tutto il mondo con 556,4 milioni di incassi globali diventando il miglior debutto di sempre per un film d'an ... Secondo msn.com

Zootropolis 2 domina il Box Office: tutti i record infranti - Zootropolis 2 fa piazza pulita al box office e potrebbe diventare il secondo film dell’anno a superare il miliardo ... Scrive cinematographe.it

Zootropolis 2 esplode: nuovi record al boxoffice mondiale, in Italia è primo nel weekend - È primo anche al botteghino italiano del weekend, seguito da Oi Vita Mia di Pio & Amedeo e L'i ... Secondo msn.com

Zootropolis 2 supera ogni previsione: debutto spaventoso con 556 milioni di dollari e record storici - Zootropolis 2 ha dominato l'ultimo fine settimana con un debutto che ha superato ogni aspettativa, incassando 156 milioni di dollari in Nord America e 400 milioni nei mercati internazionali, per un to ... it.ign.com scrive

Box Office USA | Zootropolis 2 da record nel weekend - Come da premessa, e molto probabilmente oltre, Zootropolis 2 ha stravinto il Box Office USA nel weekend tra il 28 ed il 30 novembre 2025. Da universalmovies.it