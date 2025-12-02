Zona Apu sospesa per le festività
Apu sospesa e parcheggi blu gratuiti per il periodo natalizio. La richiesta arriva dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia sul territorio, Gian Marco Grandi, all’indomani di un episodio di malfunzionamento dei monitor che segnalano gli accessi all’Area pedonale urbana. "Lo scorso sabato mattina il monitor dell’Apu, contrariamente alle disposizioni, indicava che l’area fosse disattivata – spiega Grandi –. Un imprevisto causato, come scritto dal sindaco Elena Zannoni, da un intervento urgente nelle vicinanze, che nessuno mette in dubbio. Tuttavia non è la prima volta che i monitor dell’Apu in corso Matteotti o in piazza Baracca cambiano colore all’improvviso, generando incertezza tra gli automobilisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
