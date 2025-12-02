Zity stacca la spina | l’azienda di car sharing lascia Milano spariscono 650 vetture

Milano, 2 dicembre 2025 – Tutti Zity. Il servizio di car sharing, effettuato a bordo di auto elettriche dalla tipica livrea bianca e verde, stacca la spina. L’azienda ha annunciato il ritiro di 650 veicoli elettrici dalle strade milanesi, a partire da giovedì 18 dicembre. Le vetture “griffate” Zity by Mobilize, quindi, cesseranno i loro viaggi prima della fine dell’anno. La reazione. L’addio di questo operatore, dicono da Assosharing, la più importante associazione di categoria del comparto, rappresenta “un segnale particolarmente preoccupante e la conferma di una crisi più volte evidenziata da molto tempo e in particolare nel corso degli ultimi due anni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

