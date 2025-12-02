Zio accoltella il nipote nel campo nomadi di San Lazzaro
I carabinieri sono intervenuti al campo rom di via Jussi dopo che un 30enne ha chiamato il 118 chiedendo soccorso per una ferita che, secondo quanto ha dichiarato, sarebbe stata inferta dallo zio. L'uomo, cittadino di nazionalità italiana, ha richiesto l’intervento sanitario solo quando si è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altre letture consigliate
A Trento un 35enne è stato accoltellato con un coltello di 30 cm da un cittadino marocchino. Tolleranza zero per chi delinque! Chi viene in Italia e non rispetta le nostre leggi, deve essere rimpatriato! - facebook.com Vai su Facebook
Zio abusa della nipote minorenne, quarantenne frusinate accusato di violenza sessuale - Questa mattina la Polizia di Stato della Questura di Frosinone ha eseguito una misura cautelare nei ... Si legge su ilmessaggero.it