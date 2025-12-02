Zio accoltella il nipote nel campo nomadi di San Lazzaro

Bolognatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri sono intervenuti al campo rom di via Jussi dopo che un 30enne ha chiamato il 118 chiedendo soccorso per una ferita che, secondo quanto ha dichiarato, sarebbe stata inferta dallo zio. L'uomo, cittadino di nazionalità italiana, ha richiesto l’intervento sanitario solo quando si è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

