zielinski inter pastore esalta la rinascita del polacco e analizza il momento di lautaro martinez

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore è intervenuto per analizzare due temi centrali dell'attualità nerazzurra: la rinascita di Piotr Zielinski, centrocampista polacco classe 1994, e il momento di Lautaro Martinez, 28 anni, capitano e leader tecnico dell'Inter. Pastore ha definito Zielinski «un giocatore completamente trasformato da Chivu». Secondo il giornalista, il centrocampista ex Napoli sta vivendo una seconda carriera in nerazzurro dopo un primo anno molto complicato: sotto Simone Inzaghi aveva compiti "limitati", tanto da essere utilizzato persino come regista in alcune fasi della stagione.

