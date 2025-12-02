Zia Grazia la boss col sangue blu dei Santapaola | ecco chi è la mammasantissima che ha scalato clan

Feedpress.me | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stato di detenzione prolungato degli uomini della propria famiglia «anzichè essere un deterrente» diventava «motivo per esercitare in modo sempre più palese il potere mafioso». Lo scrive la gip di Catania, Anna Maria Cristaldi, nell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Grazia Santapaola, 68 anni, arrestata oggi dai carabinieri del Ros di Catania. «Travalicava il ruolo delle. 🔗 Leggi su Feedpress.me

zia grazia la boss col sangue blu dei santapaola ecco chi 232 la mammasantissima che ha scalato clan

© Feedpress.me - "Zia Grazia", la boss col "sangue blu" dei Santapaola: ecco chi è la "mammasantissima" che ha scalato clan

Contenuti che potrebbero interessarti

zia grazia boss sangue"Zia Grazia", la boss col "sangue blu" dei Santapaola: ecco chi è la "mammasantissima" che ha scalato clan - Figura centrale e determinata del clan familiare, capace di oltrepassare i tradizionali ruoli femminili e di farsi portavoce degli interessi mafiosi con spregiudicatezza ... Da gazzettadelsud.it

zia grazia boss sangueArrestata la "zia" Grazia Santapaola: la madrina che disse : «Noi siamo il sangue blu della mafia» - Il suo ruolo nella "famiglia", le sue parentele, le intercettazioni. lasicilia.it scrive

zia grazia boss sangueMafia, Grazia Santapaola la donna «ingestibile»: Il pentito: «Evitavamo perfino la sua strada» - Si sente il sangue blu della mafia a Catania ed è orgogliosa del suo cognome». Scrive meridionews.it

zia grazia boss sangueCatania, arrestata la boss Grazia Santapaola per associazione di tipo mafioso - In base alle indagini coordinate dalla procura etnea, l'indagata non avrebbe agito semplicemente come moglie e parente di vertici del gruppo criminale, ma avrebbe volutamente rivestito un ruolo molto ... Si legge su tg24.sky.it

zia grazia boss sangueArrestata la cugina del boss Santapaola: "Figura autorevole del clan" - Grazia Santapaola, cugina dello storico capomafia ergastolano Benedetto Santapaola e moglie del boss Salvatore Amato, è stata arrestata da carabinieri del Ros per associazione mafiosa nell'ambito di ... Come scrive ansa.it

zia grazia boss sangueArrestata cugina boss Santapaola, considerata una figura autorevole del clan - Grazia Santapaola, cugina del capomafia ergastolano Benedetto Santapaola e moglie del boss Salvatore Amato, è stata arrestata dai carabinieri. Segnala meridionews.it

Cerca Video su questo argomento: Zia Grazia Boss Sangue