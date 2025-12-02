Zelensky | fine guerra più vicina che mai

16.25 "E' uno dei momenti più difficili e allo stesso tempo più ottimistici", poichè "ora, più che mai, c'è la possilità' di porre fine a questa guerra".Così il presidente Zelensky in Irlanda. Il presidente ucraino ha sottolineato che "alcune cose debbono essere ancora risolte". Ma c'è una chance di mettere fine alla guerra in Ucriana "in modo decente e dignitoso, grazie allo sforzo negoziale degli Usa". Ma "occorre una pace degna e non solo una pausa alle ostilità".I punti chiave restano legati a questione dei territori e sicurezza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

