Zelenskyfine guerra più vicina che mai

"E' uno dei momenti più difficili e allo stesso tempo più ottimistici", poichè "ora,più che mai, c'è la possibilità' di porre fine a questa guerra". Così il presidente ucraino Zelensky durante la sua visita ufficiale in Irlanda. E ha aggiunto che l'ultima bozza del piano di pace è composta da 20 punti, sui quali si è lavorato a Ginevra e in Florida, ma "alcune cose devono ancora essere risolte". Zelensky è fiducioso: chance di mettere fine alla guerra in modo "decente e dignitoso". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it