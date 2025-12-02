Zelensky | La fine della guerra è più vicina che mai

Durante la tappa irlandese del suo viaggio europeo, Volodymyr Zelensky ha descritto la sua visita come «uno dei momenti più difficili e allo stesso tempo più ottimistici», spiegando che «ora, più che mai, c’è la possibilità di porre fine a questa guerra ». Il presidente ucraino ha fatto sapere che il lavoro sull’ultima versione del piano di pace – articolato in venti punti e messo a punto nei recenti incontri di Ginevra e della Florida – non è ancora concluso, poiché «alcune cose devono ancora essere risolte». Ha inoltre insistito sulla possibilità di chiudere il conflitto in modo «decente e dignitoso» grazie allo «sforzo» diplomatico degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Zelensky: «La fine della guerra è più vicina che mai»

