Zelda ocarina of time | la rinascita visiva che emoziona

Da quasi tre decenni, The Legend of Zelda: Ocarina of Time rimane uno degli appuntamenti più iconici e amati del mondo videoludico. Da quando è stato rilasciato nel 1998 su Nintendo 64, il gioco ha consolidato la propria leggenda, rivivendo in diverse versioni e reinterpretazioni. Tra queste, spiccano le versioni disponibili su Nintendo Switch Online, e il remake per il sistema 3DS, entrambi caratterizzati da miglioramenti tecnici e grafiche rinnovate. In rete fervono i sogni di una nuova rivisitazione, questa volta in stile modernissimo e innovativo. una rivisitazione artistica di ocarina of time in Unreal Engine 5. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

