Inter News 24 Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, nel corso dell’evento Pupi di ieri, ha parlato del momento attuale della squadra di Chivu. In occasione delle celebrazioni per il ventiquattresimo anniversario della sua Fondazione “Un Sorriso Per Pupi”, Javier Zanetti ha fatto il punto sul momento attuale dell’Inter. Lo storico capitano e oggi Vice Presidente del club di Viale della Liberazione ha analizzato l’andamento della stagione ai microfoni dei cronisti, soffermandosi sulla classifica corta e sulle recenti prestazioni della squadra guidata da Cristian Chivu. Zanetti ha descritto il campionato come estremamente equilibrato, sottolineando come i nerazzurri, nonostante le dolorose sconfitte subite nel derby e in Champions League contro l’Atletico Madrid, siano pienamente in corsa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zanetti suona la carica: «A Pisa una grande risposta, questa Inter può essere protagonista! Josep Martinez si sta riprendendo, sappiamo che…»