Zanetti | Campionato equilibrato Martinez? Succede club a suo sostegno

Zanetti. Javier Zanetti, leggenda e attuale Vice Presidente dell’ Inter, ha fatto il punto sulla stagione nerazzurra a margine delle celebrazioni per il 24° anniversario della sua Fondazione “ Un Sorriso Per Pupi “. Intervistato da Gianluca Rossi, l’ex capitano ha analizzato l’andamento della squadra in un campionato che si sta rivelando estremamente equilibrato. Nonostante le recenti sconfitte, Zanetti mantiene fiducia nelle potenzialità del gruppo. “ Tutte ad un punto? Campionato equilibrato e, noi, nonostante abbiamo perso queste partite secondo me senza meritare, siamo lì “, ha commentato Zanetti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

